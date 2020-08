Battiti live 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 24 agosto. La scaletta (Di lunedì 24 agosto 2020) È davvero difficile immaginare un’estate senza le incredibili ed emozionanti performance musicali di Battiti live 2020. L’evento targato Mediaset, in onda oggi 24 agosto dalle 21:10 su Italia 1, approda al suo quinto appuntamento con un bagaglio di sorprese, ospiti speciali, collegamenti esclusivi ed esibizioni mozzafiato.Segui Termometro Politico su Google News Continua quindi il magico viaggio del concerto, metaforicamente sostituto del tanto amato Festivalbar, guidato dalla bella e affascinante Elisabetta Gregoraci assieme ad Alan Palmieri che oramai da ben diciotto anni intrattiene il pubblico durante le vacanze. Ma vediamo insieme quello che ha in serbo per noi Battiti live 2020! Allegria, musica, buonumore e ... Leggi su termometropolitico

