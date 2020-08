Allerta Meteo, dopo il disastro di Verona si prospetta un altro pomeriggio di maltempo estremo: allarme a Siena, Arezzo e Perugia [MAPPE] (Di lunedì 24 agosto 2020) Allerta Meteo – dopo il maltempo che ieri ha colpito con particolare violenza il Veneto provocando una disastrosa alluvione lampo a Verona, oggi si prospettano scenari analoghi nel pomeriggio e in serata per il Centro Italia, proprio nel giorno del 4° anniversario del drammatico terremoto di Amatrice. Il rischio che i fenomeni estremi siano altrettanto violenti come quelli di ieri al Nord è altissimo soprattutto per Toscana e Umbria, le Regioni più colpite. Ma anche le zone interne di Marche e Abruzzo saranno alle prese con forti temporali. Si verificheranno intense grandinate, vere e proprie bombe d’acqua (oltre 50mm di pioggia in meno di un’ora, picchi di 75mm complessivi) e raffiche di vento che arriveranno a ... Leggi su meteoweb.eu

