Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: "F**tetevi da soli" (Di domenica 23 agosto 2020) Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid, in un video rilasciato sui social nel quale non lascia spazio a interpretazioni. Il rocker di Zocca si trova ancora nella sua terra, nella quale sta trascorrendo alcune settimane di relax in compagnia dei suoi fan, che continuano a stargli vicino in ogni momento. Le sue considerazioni sui negazionisti del Covid sono state rilasciate nell'ultimo video che ha pubblicato sulle stories di Instagram, in cui parla anche di terrapiattisti. "F**tetevi da soli" è stato il commento del Kom, che ha ribadito la sua posizione in merito all'emergenza sanitaria che, da mesi, sta mettendo a dura prova l'Italia e il mondo intero. Questi sono i giorni della protesta spagnola guidata da Miguel Bosè, fermamente convinto ...

HuffPostItalia : Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - repubblica : Vasco Rossi, pedalata in bici con invettiva contro i negazionisti del Covid - Adnkronos : #Covid, #VascoRossi contro i '#negazionisti del c...' - Aforismi13 : RT @HuffPostItalia: Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - SimplyBenny : RT @perchetendenza: 'Vasco Rossi': Per aver pubblicato questa storia su Instagram -