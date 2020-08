«Temptation Island» ritorna a settembre con Alessia Marcuzzi, ma senza «Vip» (Di domenica 23 agosto 2020) E pensare che, durante il lockdown, temevamo che quest’anno Temptation Island non l’avremmo visto proprio, per niente sicuri che sarebbe tornato a luglio con la conduzione di Filippo Bisciglia e pure a settembre sotto la guida di Alessia Marcuzzi. Una novità, però, c’è: le nuove puntate che inaugureranno la stagione autunnale di Canale 5 non avranno come protagoniste delle coppie vip come lo scorso anno, ma solo «nip». La partecipazione di Antonella Elia e di Manila Nazzaro in estate ha spinto, infatti, la produzione a rivedere la formula, scegliendo di riaprire le porte dell’Is Morus Relais a dei volti sconosciuti così come le prime edizioni presentate da Bisciglia. Leggi su vanityfair

donatda : #Repost uominiedonneclassicoeover • • • • • • Nadia e Antonio sono la prima coppia di Temptation Island. Sento che… - blogtivvu : Nadia e Antonio, la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island in partenza a settembre con Alessia Marc… - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: POSITIVE AL VOCID ILARIA GALLOZZI E BEATRICE DAMASI, DUE EX TENTATRICI DI 'TEMPTATION ISLAND' - _DAGOSPIA_ : POSITIVE AL VOCID ILARIA GALLOZZI E BEATRICE DAMASI, DUE EX TENTATRICI DI 'TEMPTATION ISLAND'… - CuocoFiorellino : RT @PaoloVagabondo: @CuocoFiorellino Perché ti dissi sulle donne. Prendi un cavallo, compra un bilionaire, affitta l'isola di Temptation Is… -