Sonia Bruganelli, nessuna tregua per lei. Presa di mira sui social, nessuno la difende (Di domenica 23 agosto 2020) Niente da fare, ancora una volta Sonia Bruganelli è riuscita suo malgrado a finire nel mirino degli hater. Nemmeno il tempo di pubblicare qualche foto che subito il popolo della rete l’attacca. A volte è criticata perché metterebbe in mostra in maniera spudorata la sua ricchezza, altre per dei dettagli che infastidiscono. Ad esempio qualche giorno fa è stata pesantemente insultata per aver postato una tazza di caffè accompagnata da un test rapido per riscontrare il coronavirus. Adesso la moglie del conduttore Paolo Bonolis non ha fatto alcun commento particolare che ha scatenato la furia dei follower. Ha semplicemente pubblicato un’immagine che ritrae due suoi amici in vacanza in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, mentre stanno facendo la colazione dolce e salata. Dunque, è stato il luogo scelto ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : Sonia Bruganelli vacanze da sogno | Caffè e test sierologico per Covid-19 - infoitcultura : Sonia Bruganelli, il web non le perdona l’ultima foto postata e le dice “E’ grave ciò che hai fatto” - zazoomblog : Sonia Bruganelli attaccata sul web “sei di cattivissimo gusto” - #Sonia #Bruganelli #attaccata - GossipItalia3 : Sonia Bruganelli, Coronavirus: scivolone o provocazione? #gossipitalianews - infoitcultura : Sonia Bruganelli in compagnia di un altro uomo | Gli occhi dell’amore per entrambi -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, l'orrore in Sardegna: "Mi raccomando, quando vai via positiva al coronavirus" LiberoQuotidiano.it Sonia Bruganelli, l'orrore in Sardegna: "Mi raccomando, quando vai via positiva al coronavirus"

Niente da fare, Sonia Bruganelli sarà sempre nel mirino degli haters. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis non li ha nemmeno "provocati", come a volte le capita. Su Instagram la produttrice ha pubblica ...

Sonia Bruganelli: volano insulti per un post Instagram sul Coronavirus

Sonia Bruganelli ha fatto il test per il Coronavirus: come ha fatto questo a scatenare l’odio nei commenti di Instagram? Sonia Bruganelli ha un rapporto molto difficile con il popolo di Instagram, soc ...

Niente da fare, Sonia Bruganelli sarà sempre nel mirino degli haters. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis non li ha nemmeno "provocati", come a volte le capita. Su Instagram la produttrice ha pubblica ...Sonia Bruganelli ha fatto il test per il Coronavirus: come ha fatto questo a scatenare l’odio nei commenti di Instagram? Sonia Bruganelli ha un rapporto molto difficile con il popolo di Instagram, soc ...