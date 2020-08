Pietro Mennea – La Freccia del Sud su Rai 1 lunedì 24 agosto con Michele Riondino (Di domenica 23 agosto 2020) Pietro Mennea – La Freccia del sud su Rai 1 lunedì 24 agosto il film tv in replica con Michele Riondino Dopo il Giovane Montalbano e La Mossa del Cavallo il lunedì di Rai 1 lascia Andrea Camilleri ma conferma Michele Riondino: arriva la miniserie Pietro Mennea – La Freccia del Sud trasformata in un unico film tv in replica lunedì 24 agosto. La miniserie in due parti è disponibile su Rai Play in streaming. Michele Riondino è il protagonista l’atleta olimpionico campione dei 200 metri e primatista con 19″72′ fino al 1996 nella disciplina, tempo che è ancora il record europeo. Non solo ... Leggi su dituttounpop

ermocrate : @Jason_Shetler Pietro Mennea - Vhtempopro : @Gearoidmuar @Jason_Shetler Pietro Mennea - xucachris : @ShappiKhorsandi Pietro Mennea. - R_Strepparava : @Jason_Shetler Pietro Mennea - GiuseppeFalaga6 : RT @gustinicchi: Stasera in TV il film su Pietro Mennea, noto come LA FRECCIA DEL CENTRO (ndr ITALIA) -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Mennea Michele Riondino è Pietro Mennea: in tv la storia della Freccia del Sud, su Rai 1 MAM-e Pietro Mennea – La Freccia del Sud su Rai 1 lunedì 24 agosto con Michele Riondino

Dopo il Giovane Montalbano e La Mossa del Cavallo il lunedì di Rai 1 lascia Andrea Camilleri ma conferma Michele Riondino: arriva la miniserie Pietro Mennea – La Freccia del Sud trasformata in un unic ...

Atletica: Warholm, che doppietta a Stoccolma: domina i 400 piani e ostacoli

Superlativa doppietta per il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm allo stadio Olimpico di Stoccolma in occasione della Diamond League. Il 24enne scandinavo domina i 400 ostacoli e i 400 piani, miglio ...

Dopo il Giovane Montalbano e La Mossa del Cavallo il lunedì di Rai 1 lascia Andrea Camilleri ma conferma Michele Riondino: arriva la miniserie Pietro Mennea – La Freccia del Sud trasformata in un unic ...Superlativa doppietta per il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm allo stadio Olimpico di Stoccolma in occasione della Diamond League. Il 24enne scandinavo domina i 400 ostacoli e i 400 piani, miglio ...