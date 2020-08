Paura a Passoscuro: auto in fiamme in pieno giorno (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Mattinata di “fuoco” a Passoscuro (Fiumicino) dove due auto sono state avvolte dalle fiamme nei pressi delle scuole. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a spegnere il rogo. Da chiarire le cause che hanno generato le fiamme. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

