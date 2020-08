Norges Bank, quel fondo sovrano colpito dal Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Il terremoto causato dal passaggio della pandemia di Coronavirus è stato talmente imponente da mettere a dura prova la tenuta non soltanto dei massimi mercati finanziari internazionali ma anche la stabilità delle stesse economie reali. In modo particolare, questo fatto si è potuto osservare in Europa – con le economie in totale recessione durante il … InsideOver. Leggi su it.insideover

weijgenberger : Beffa per Norges Bank: il fondo norvegese nato dalla ricchezza del petrolio è stato messo al tappeto dal greggio (e… - Piergiulio58 : Beffa per Norges Bank: il fondo norvegese nato dalla ricchezza del petrolio è stato messo al tappeto dal greggio (e… - 10Babi10 : RT @scarlots: Beffa per #NorgesBank: il fondo norvegese nato dalla ricchezza del petrolio è stato messo al tappeto dal greggio (e dalle ban… - nonmipare : RT @BI_Italia: A infliggere il colpo più duro al portafoglio azionario sono stati i titoli finanziari - BI_Italia : A infliggere il colpo più duro al portafoglio azionario sono stati i titoli finanziari -

Ultime Notizie dalla rete : Norges Bank Beffa per Norges Bank: il fondo norvegese nato dalla ricchezza del petrolio è stato messo al tappeto dal greggio (e dalle banche) Business Insider Italia Beffa per Norges Bank: il fondo norvegese nato dalla ricchezza del petrolio è stato messo al tappeto dal greggio (e dalle banche)

Il ministro norvegese del Petrolio e dell'energia, Kjell-Borge Freiberg, durante una visita a Ekofisk nell'ottobre 2019 nel mare del Nord, per celebrare il 50imo anniversario della scoperta di petroli ...

Norvegia mantiene tassi a zero, outlook invariato

La banca centrale norvegese ha mantenuto invariati i tassi di interesse ai minimi storici di zero, come da attese, e riferito che l'economia si sta sviluppando sostanzialmente in linea con le previsio ...

Il ministro norvegese del Petrolio e dell'energia, Kjell-Borge Freiberg, durante una visita a Ekofisk nell'ottobre 2019 nel mare del Nord, per celebrare il 50imo anniversario della scoperta di petroli ...La banca centrale norvegese ha mantenuto invariati i tassi di interesse ai minimi storici di zero, come da attese, e riferito che l'economia si sta sviluppando sostanzialmente in linea con le previsio ...