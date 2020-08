Navalny resta in coma, in condizioni gravi ma stabili (Di domenica 23 agosto 2020) Alexey Navalny, il noto dissidente russo è ricoverato da ieri a Berlino, dopo il trasferimento dalla Siberia dove si era sentito male giovedì. Il sospetto, come si sa, è che possa essere stato vittima ... Leggi su tg.la7

CMastroff : @FabioDAleo @Castelletta61 @pietrosirigu @christian_fsi @LiaQuartapelle @navalny Se non altro noi combattevamo i no… - for_ma : @LiaQuartapelle @navalny Un agente inglese post sbornia a Berlino, abbinato a 4 palle sembrerebbe un titolo di qual… - Mara_Morini : @rossmasp1960 @1972book Contento lei. Resta il fatto che non sempre fai un piacere, spesso ottieni reazione contrar… - Nonnadinano : @LDoc84 @riotta @___xscd @navalny @MarinaSereni Che resta a piedi cercando di capire qual è il carro del vincitore - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Alexei Navalny, oppositore di Putin, resta nell'ospedale di Omsk in gravi condizioni. Non è stato dato il permesso di farlo cur… -