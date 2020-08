MotoGp – Valentino ottimista ma consapevole delle difficoltà dopo il warm up in Stiria: “mi sono trovato bene, ma…” (Di domenica 23 agosto 2020) Ottavo tempo per Valentino Rossi nel warm up del Gp di Stiria. Il Dottore ha lavorato sodo per migliorare il suo feeling sulla sua M1 in vista della gara di questo pomeriggio, consapevole che sarà una sfida difficile dato che partirà dalle retrovie. Mirco Lazzari gp/Getty Images“E’ stato un buon warm up, siamo riusciti ad andare veloce, con le gomme usate, abbiamo un buon passo fino alla fine, mi sono trovato bene, adesso bisogna decidere solo la gomma dietro, perchè sia con la soft che con la media la scelta è aperta. Purtroppo ieri ho fatto qualche errore e parto molto dietro, bisogna cercare di fare bene fin dall’inizio e cercare di recuperare“, queste le parole del Dottore ai ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' ??@MotoGP @antonioboselli… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi: “Veloce nel warm-up, ora devo fare tutto bene in gara” - TLucianol : Valentino Rossi 20 anni in MotoGP 20 anni che guarda la partenza moto3 tutte le volte gli chiedono del warm up e se… -