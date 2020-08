Migranti, il sindaco di Messina: “Musumeci, guidaci alla sommossa” (Di domenica 23 agosto 2020) Bene l’ordinanza per sgomberare i centri di accoglienza dei Migranti, ma ora – dopo l’alt arrivato dal Viminale – Musumeci non si fermi e vada avanti. In estrema sintesi è questo il senso del messaggio lanciato al governatore della Regione Sicilia dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Non solo, però: De Luca va oltre e lancia anche un appello a Musumeci affinché guidi il popolo siciliano “alla sommossa”. “Uniti, tutti insieme, aspettiamo da te quali saranno le proteste eclatanti che metterai in campo contro il Governo centrale, che con scellerata indifferenza nei confronti dei siciliani, mette a repentaglio la pubblica e privata incolumità”, attacca il sindaco di Messina in un video pubblicato ... Leggi su tpi

ilriformista : “Basta con provvedimenti tampone, basta con questo silenzio assordante. Lei ed il Suo governo non potete tacere di… - giornalettismo : Il sindaco di #Lampedusa rivela che le 'ossa mandibolari canine' ritrovate risalgono a '6/7 anni fa'. Dal sopralluo… - SkyTG24 : Migranti, il sindaco Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena Aurelia - PoliticaNewsNow : Sindaco Palermo: 'Paradossale scaricare colpe su Migranti' - n_santomartino : No, fatemi capire bene. Un’ordinanza del Sindaco di @ComunediCuneo prevede una multa di 500 euro per chi è costrett… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco Migranti, sindaco di Pozzallo: «L' ordinanza di Musumeci odora di populismo» La Sicilia Migranti, il sindaco di Messina: “Musumeci, guidaci alla sommossa”

Bene l’ordinanza per sgomberare i centri di accoglienza dei migranti, ma ora – dopo l’alt arrivato dal Viminale – Musumeci non si fermi e vada avanti. In estrema sintesi è questo il senso del messaggi ...

Salvini: Sicilia, Calabria e Puglia non siano campi profughi d’Europa

La Sicilia, la Calabria e la Puglia non devono diventare i campi profughi d'Europa: a campagna elettorale iniziata - a dire il vero ormai da più di qualche settimana - Matteo Salvini insiste sul suo r ...

Bene l’ordinanza per sgomberare i centri di accoglienza dei migranti, ma ora – dopo l’alt arrivato dal Viminale – Musumeci non si fermi e vada avanti. In estrema sintesi è questo il senso del messaggi ...La Sicilia, la Calabria e la Puglia non devono diventare i campi profughi d'Europa: a campagna elettorale iniziata - a dire il vero ormai da più di qualche settimana - Matteo Salvini insiste sul suo r ...