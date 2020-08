Masters 1000 Cincinnati: esordio amaro per Sonego, Sandgren lo sconfigge in due set (Di domenica 23 agosto 2020) Ritorna in campo con una sconfitta Lorenzo Sonego, estromesso al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati da Tennys Sandgren, il quale si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6(7). Il tennista americano, in tabellone grazie ad una wild card che gli hanno concesso gli organizzatori, ha portato a casa la vittoria in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove sfiderà il canadese Auger-Aliassime. Prestazione positiva nel complesso di Sonego, che dopo un avvio piuttosto complicato ha giocato alla pari con il suo avversario ed ha lasciato trasparire buoni segnali in vista del futuro. Per lui ora una settimana di allenamenti prima degli Us Open. CRONACA – Primo set davvero positivo per ... Leggi su sportface

