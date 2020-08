Fiorentina, Piatek nel mirino (Di domenica 23 agosto 2020) Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex di Milan e Genoa non disdegnerebbe un ritorno in Italia, e alla Fiorentina ritroverebbe un suo ex compagno di reparto ai tempi del Grifone, Christian Kouamé. Leggi su sport.virgilio

Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, Piatek in cima ai desideri - calciomercatoit : ??La #Fiorentina si rifà il look in attacco: in uscita #Vlahovic, pressing per #Piatek! ?? #CMITmercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina, manovre per l’Europa. Cercasi il bomber: #Piatek in pole. Parte la nuova stagione viola. - watermelonrec : Intanto, alle 9 di questa domenica mattina, segnalo che oltre a #piatek, la @acffiorentina non prenderà nemmeno… - JesusOjeda92 : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina, manovre per l’Europa. Cercasi il bomber: #Piatek in pole. Parte la nuova stagione viola. -