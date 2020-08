Deltaplano scomparso tra la val di Vara e le Cinque Terre, in corso le ricerche dei vigili del fuoco (Di domenica 23 agosto 2020) In azione droni ed elicottero. Il deltaplanista era partito in volo con alcuni amici ma non è mai arrivato a destinazione Leggi su ilsecoloxix

TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Deltaplano scomparso tra la val di Vara e le Cinque Terre, in corso le ricerche dei vigili del fuoco - ilsecoloxix : Deltaplano scomparso tra la val di Vara e le Cinque Terre, in corso le ricerche dei vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Deltaplano scomparso Deltaplano scomparso tra la val di Vara e le Cinque Terre, in corso le ricerche dei vigili del fuoco Il Secolo XIX Deltaplano scomparso tra la val di Vara e le Cinque Terre, in corso le ricerche dei vigili del fuoco

In azione droni ed elicottero. Il deltaplanista era partito in volo con alcuni amici ma non è mai arrivato a destinazione La Spezia - Nello spezzino sono in corso le ricerche di un deltaplanista che e ...

In azione droni ed elicottero. Il deltaplanista era partito in volo con alcuni amici ma non è mai arrivato a destinazione La Spezia - Nello spezzino sono in corso le ricerche di un deltaplanista che e ...