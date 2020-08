Coronavirus, parla una giovane tornata positiva dalla Sardegna: «Non abbiamo fatto nulla di illegale» (Di domenica 23 agosto 2020) 14 su 14 con il Coronavirus. È la storia di una comitiva di amici e amiche tra i 25 e i 27 anni, raccolta dal Corriere della Sera, e la positività a Covid-19 è stata registrata al ritorno di una settimana di vacanze in Sardegna, quella di Ferragosto. Il primo amico che ha 38 e mezzo di febbre. Poi un altro, un altro ancora, e ancora. Fino a che tutte e tutti non si sottopongono al tampone, e il risultato è quello di un contagio completo: 14 erano, 14 sono positivi al Sars-Cov-2. Alcuni sono asintomatici, altri hanno la temperatura alta, tutti sono in quarantena, chi in casa con i genitori, chi da solo o da sola. Quello che raccontano è peraltro che molti del gruppo, contagiati oggi, lì in Sardegna però in discoteca non ci sono mai andati. «La paura più grande è ... Leggi su open.online

Corriere : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco - WRicciardi : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Per mia mamma sono un’incosciente - HuffPostItalia : Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna' - paolorm2012 : Coronavirus Sardegna, parla una ragazza di Milano: «Noi, 14 amici tutti positivi dopo le nottate sull'isola. Ma non… - kricco : Ferragosto e la covid, non è una buona idea, la malatia non è andata via. Coronavirus Sardegna, parla una ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Coronavirus Sardegna, parla una ragazza di Milano: «Noi, 14 amici tutti positivi dopo le nottate sull’isola.... Corriere della Sera Coronavirus a Santo Stefano, la moglie è positiva: famiglia con 3 figli chiusa in una stanza da 4 giorni senza assistenza medica

La dottoressa dell'albergo non può avvicinarsi perché non ha i dispositivi di protezione. «Non è più venuto nessuno a visitarci, per 3 giorni costretti a mangiare per terra» SASSARI. Da stanza dei sog ...

Coronavirus: oltre 800mila i decessi nel mondo

Sono ad oggi più di 800mila i decessi per coronavirus nel mondo, stando ad un conteggio della Afp. Il numero dei nuovi casi quotidiani di coronavirus in Germania ha superato i 2.000. Lo riferiscono f ...

La dottoressa dell'albergo non può avvicinarsi perché non ha i dispositivi di protezione. «Non è più venuto nessuno a visitarci, per 3 giorni costretti a mangiare per terra» SASSARI. Da stanza dei sog ...Sono ad oggi più di 800mila i decessi per coronavirus nel mondo, stando ad un conteggio della Afp. Il numero dei nuovi casi quotidiani di coronavirus in Germania ha superato i 2.000. Lo riferiscono f ...