Coronavirus, «Il virus sta cambiando, è meno letale»: lo studio internazionale che fa sperare molti Paesi (ma non l’Italia) (Di domenica 23 agosto 2020) È stata una delle (tante) domande che hanno accompagnato l’emergenza Coronavirus nel mondo: perché in alcuni Paesi – tra cui l’Italia – si muore di più che altrove di Covid-19? A provare a rispondere è uno studio che sarà pubblicato dal Journal of Traslational Medicine. Tra gli autori c’è anche Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. «Abbiamo esaminato numerosissime sequenze di Sars-Cov-2 da un database mondiale, raccolte da dicembre 2019 a luglio», ha spiegato l’epidemiologo all’Adnkronos Salute. «Abbiamo scoperto che sta emergendo un ceppo che ha perso un ‘pezzo’: abbiamo rilevato la ... Leggi su open.online

LegaSalvini : ++ IL VIRUS VIENE DALL'ESTERO E LUI SE LA PRENDE CON GLI ITALIANI. SALVINI SMASCHERA LE FOLLIE DI CONTE ++ - Corriere : ?? La prova che gli scienziati attendevano: il virus nell’aria è infettivo - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #coronavirus Coronavirus, «Il virus sta cambiando, è meno le… - saralacer : RT @GiacomoGorini: Le mutazioni del coronavirus rendono inutile la ricerca di un vaccino? No, è un virus che muta poco. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virus Coronavirus scoperto nuovo ceppo meno letale: il virus perde i pezzi, uno studio svela il perché Il Messaggero Coronavirus in Fvg, cala il contagio: 23 nuovi positivi e Terapie intensive sempre stabili

TRIESTE - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301 (19 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e dieci sono invece i ricove ...

Cosa nascondono i nuovi attacchi alla Lombardia

Milano, 23 agosto 2020 - La campagna elettorale per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari ha riacceso, in modo strumentale e pretestuoso, le polemiche sulla presunta cattiva ges ...

TRIESTE - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301 (19 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e dieci sono invece i ricove ...Milano, 23 agosto 2020 - La campagna elettorale per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari ha riacceso, in modo strumentale e pretestuoso, le polemiche sulla presunta cattiva ges ...