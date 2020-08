Barcellona, Pjanic è positivo al Covid-19: è in isolamento (Di domenica 23 agosto 2020) Prime grane per Miralem Pjanic da nuovo giocatore del Barcellona. Il bosniaco infatti è risultato positivo al Covid-19 e attualmente si trova in isolamento familiare.Barcellona, Pjanic È positivo AL Covidcaption id="attachment 929565" align="alignnone" width="300" Pjanic (Getty Images)/captionA dare la notizia è stato direttamente il club catalano con una nota sul sito ufficiale: "Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposta sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per ... Leggi su itasportpress

