Antonio Conte vittima di una presunta truffa: “In ballo 30 milioni di euro” (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo quanto riporta La Verità, da due mesi Antonio Conte sta cercando di recuperare 30 milioni di euro di un investimento andato male all’interno di una presunta truffa. L’estate 2020 non sorride ad Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter ha dovuto ingoiare le note disfatte sportive e, come se non bastasse, da due mesi starebbe cercando … L'articolo Antonio Conte vittima di una presunta truffa: “In ballo 30 milioni di euro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - repubblica : Inter, Antonio Conte vittima di una presunta truffa: spariti 30 milioni di euro [di FRANCO VANNI] - il30filosofo : RT @__Bitw__n_10: Antonio Conte in piscina - LaLuciM : RT @irrisolvibile: Per me Allegri non andrà mai all'Inter. Ma mai e poi mai. Troppo amico di Andrea Agnelli e troppo signore per quell'ambi… -