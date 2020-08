Andrea Bocelli, l'addio al suo cane su Instagram: "Il mare si è portato via la nostra compagna di viaggio" (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Bocelli ha detto addio al suo cane e ha ringraziato sui socia tutti quelli che si sono adoperati nelle ricerche. Dopo 48 ore di ricerche Andrea Bocelli ha dovuto dire addio al suo cane. L'artista ha perso le speranze di ritrovare viva la sua piccola levriera dispersa in mare dopo essere caduta dalla barca. Oggi, con un lungo post su Instagram, ha ringraziato tutti coloro che hanno provato a riportare Pallina a casa. Le ricerche del cane di Andrea Bocelli si erano rivelate subito difficilissime perchè nessuno dei componenti della barca aveva saputo indicare il punto esatto in cui Pallina era caduto in acqua. L'appello della moglie del ... Leggi su movieplayer

enpaonlus : Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna”… - HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - repubblica : Andrea Bocelli ha perso il cane Pallina, appello social per ritrovarla in Sardegna - infoitcultura : Andrea Bocelli perde il cane in vacanza, appello sui social - infoitcultura : Andrea Bocelli perde il cane in vacanza -