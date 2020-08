Viviana Parisi, prime conferme sul suicidio: secondo la scientifica si è lanciata dal traliccio (Di sabato 22 agosto 2020) Stando alle prime ricostruzioni della scientifica, non è stata una caduta accidentale: Viviana Parisi, una volta arrampicatasi sul traliccio sulla montagna di Caronia, si sarebbe lanciata nel vuoto. È il primo riscontro, riportato da Repubblica, che arriva dall’incrocio dei dati dei medici legali e della polizia scientifica. Lo scorso 3 agosto, dunque, la donna si sarebbe suicidata: il suo corpo, cinque giorni dopo, è stato trovato a tre metri dalla base del traliccio. Troppo lontano perché Viviana sia scivolata dalla struttura. Sfumerebbe così l’ipotesi secondo cui la donna si sarebbe arrampicata, e poi sarebbe caduta, per cercare Gioele: secondo gli ... Leggi su open.online

