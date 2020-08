Tunisia, la legge sessista sull’eredità per le donne non si tocca: il presidente Kais Saied usa il Corano per smontare la riforma (Di sabato 22 agosto 2020) Appena insediato, Kais Saied aveva decretato i funerali di Stato per l’attivista Lina Ben Mhenni, la capofila della rivoluzione tunisina che nel 2011 aveva messo fine al governo di Ben Ali. Un gesto di rispetto, quello del neo presidente della Tunisia eletto a fine 2019, nei confronti di colei che aveva lottato contro il passato regime e in difesa dei diritti umani dei suoi concittadini, un rispetto che è venuto a mancare il 13 agosto 2020 durante la festa della donna dove ha letteralmente dato uno schiaffo a una delle battaglie simbolo contro la diseguaglianza tra uomini e donne, quella contro la legge sessista sull’eredità, invocando un’interpretazione del Corano. Le attuali norme del Paese, nonostante la ... Leggi su open.online

