“Trump vincerà al 91%” (Di sabato 22 agosto 2020) È ufficialmente partito il countdown alle elezioni presidenziali americane del 2020. Nonostante la piaga sanitaria del coronavirus, l’appuntamento tanto atteso dovrebbe tenersi il prossimo 3 novembre. I due sfidanti, il presidente Donald Trump da una parte e il democratico Joe Biden dall’altra, sono pronti a contendersi ogni singolo voto in ogni singolo Stato. Va da … “Trump vincerà al 91%” InsideOver. Leggi su it.insideover

eziomauro : Il politologo: 'Vincerà Trump. La statistica non mente, i sondaggi sì' - aprile2o15 : @viviana_mazza @Corriere @AndreaMarinelli NON CI VUILE UN GRANDE ESPERTO PER CAPIRE CHE VINCERÀ TRUMP.!!!!! - Brownfox_51 : RT @claudio_2022: Helmut Norpoth 77enne professore di scienze politiche. La convention democratica darà a Biden una nuova spinta nei sondag… - AgoraMagazLatin : 'Vincerà Trump'. La previsione statistica del politologo Norpoth - patriziagatto3 : RT @claudio_2022: Helmut Norpoth 77enne professore di scienze politiche. La convention democratica darà a Biden una nuova spinta nei sondag… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trump vincerà Trump vuole riaprire per Pasqua «La cura è peggiore del male» Corriere della Sera