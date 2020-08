Travolge e uccide uomo in scooter, arresto per omicidio stradale: era positivo alla cocaina (Di domenica 23 agosto 2020) L'incidente è avvenuto nelel Marche a Sant'Elpidio a Mare (Fermo). La vittima aveva 63 anni, l'autombilista ha tentato la fuga a piedi Leggi su repubblica

AnsaMarche : Travolge e uccide uomo in scooter, arresto omicidio stradale. Cc bloccano 37enne a Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Vit… - CorriereQ : Travolge e uccide uomo in scooter, arresto omicidio stradale - Mikegalax : Pirata della strada travolge e uccide 15enne - ciaocovid : @SWM_AceOfSpades @SefanoMalaguti @Roby78979040721 @paoloroversi Il treno ti travolge, e ti uccide, il covid no. - TonyMori4 : Torna in primo piano il problema della sicurezza stradale. Una ragazza di appena 15 anni trovolta ad Arzignano. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolge uccide Travolge e uccide un 63enne in scooter, era positivo alla cocaina: arrestato Cronache Maceratesi Travolge e uccide uomo in scooter, arresto omicidio stradale

(ANSA) - ANCONA, 23 AGO - Tampona con l'auto un motociclo, uccidendo un 63enne che lo guidava, e poi si cappotta con la vettura in un campo. E' accaduto la notte scorsa a Casette d'Ete di Sant'Elpidio ...

Sant’Antimo, donna investita ed uccisa da due pirati delle strada

Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa, a Sant’Antimo, Napoli, da un pirata della strada: è accaduto la scorsa notte. Secondo quanto al momento stabilito dagli inquirenti, la donna stava cammi ...

(ANSA) - ANCONA, 23 AGO - Tampona con l'auto un motociclo, uccidendo un 63enne che lo guidava, e poi si cappotta con la vettura in un campo. E' accaduto la notte scorsa a Casette d'Ete di Sant'Elpidio ...Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa, a Sant’Antimo, Napoli, da un pirata della strada: è accaduto la scorsa notte. Secondo quanto al momento stabilito dagli inquirenti, la donna stava cammi ...