Palermo, il mercato entra nel vivo: si valutano due profili dal Monza, Marsura resta un obiettivo (Di sabato 22 agosto 2020) L'arrivo di Ivan Marconi al Palermo potrebbe non essere l'unico affare chiuso tra Monza e Palermo.Calciomercato Palermo, due colpi in difesa: Marconi ha firmato, adesso si spinge per RizzoIl difensore è arrivato in rosanero nei giorni scorsi e ha firmato un contratto biennale con i rosanero in vista della prossima stagione di Serie C. La dirigenza del club di Viale del Fante sta lavorando anche per portare alla corte di Roberto Boscaglia un paio di profili interessanti quali l'attaccante Andrea Brighenti e il centrocampista Andrea Palazzi. Il regista classe '96 non ha disputato una stagione da protagonista con il Monza di Brocchi, ma nonostante tutto ha messo a segno una rete. Per lui non ci sarà posto in Serie B e per questo i rosanero stanno ... Leggi su mediagol

