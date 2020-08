Nettuno, tragedia in spiaggia: entra in acqua per fare in bagno ma ha un malore e muore (Di sabato 22 agosto 2020) Era entrato in acqua per fare il bagno, ma pochi istanti dopo ha avuto un malore e si è accasciato. E’ accaduto oggi, intorno alle ore 12:30, a Nettuno, nella spiaggia libera accanto allo stabilimento Belvedere, in zona Belvedere di Ponente. L’uomo, un 81enne, è stato immediatamente soccorso da due agenti della polizia di Stato, liberi dal servizio, in forza all’Istituto per ispettori di Santa Barbara, che accorgendosi di quanto stava accadendo lo hanno portato a riva. Lì è giunto prima il personale sanitario a bordo di un quad, poi i sanitari dell’ambulanza del 118. Sono stati effettuati molteplici tentativi di rianimazione, sia con un defibrillatore che facendo il massaggio cardiaco, ma per l’anziano non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

