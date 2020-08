Navalny, aereo partito per Berlino. La dottoressa: 'Perso tempo per cancellare tracce veleno' (Di sabato 22 agosto 2020) È decollato dall'aeroporto di Omsk alla volta di Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso. 'Alexey è stato affidato alla ... Leggi su leggo

