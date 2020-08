Mortaruolo: “Pronto a sostenere progetto ciclovia Taburno – Camposauro” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Un percorso ciclabile collegherà Camposauro con il Taburno passando per la Piana di Prata attraversando i Comuni di Vitulano, Cautano e Tocco Caudio con l’obiettivo di far conoscere la bellezza del Parco regionale Taburno – Camposauro. Un’opera fondamentale per lo sviluppo del cicloturismo nelle aree interne della Campania che è al centro di un progetto preliminare approvato dall’Ente Parco fortemente voluto dal presidente Costantino Caturano in sinergia con i sindaci di Cautano, Tocco Caudio e Vitulano”. Inizia così una nota stampa a firma di Erasmo Mortaruolo, candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico. “Insieme alla ciclovia Benevento – Reggia di Carditello (che si ... Leggi su anteprima24

