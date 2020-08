Maestra saluta le figlie e sparisce nel nulla. L'ex marito: "Torna a casa, i problemi si risolvono" (Di sabato 22 agosto 2020) Ha preso la borsa, il telefono e i documenti, ha salutato le due figlie di 18 e 11 anni ed è uscita dalla casa di corso Garibaldi a Forcoli, frazione di Palaia, in provincia di Pisa. Pare dovesse incontrare un’amica, ma l’incontro non c’è mai stato. Così dal 18 agosto si sono perse le tracce di Simona Bimbi, 46 anni, di professione Maestra d’asilo. L’ex marito ha fatto un appello: “Torna a casa, i problemi si risolvono”.Maurizio Cheli, dal quale si era separata da circa un anno, ha affermato: “Era preoccupata perché non avendo un lavoro da dipendente, il lockdown le ha pesato molto -. Aveva investito in un’attività (un asilo, ndr) tutta la speranza ... Leggi su huffingtonpost

