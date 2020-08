Lucia Javorcekova celebra la bellezza su Instagram: curve esplosive -Foto (Di sabato 22 agosto 2020) Su Instagram la sensualissima Lucia Javorcekova celebra la propria bellezza con un post in costume da capogiro: il decollete è esplosivo Il suo fisico e le sue curve hanno fatto ormai il giro del mondo ed è una delle modelle più amate e seguite su Instagram. Lucia Javorcekova, modella slovacca di 30 anni, celebra attraverso il social network la propria bellezza con un post da capogiro. Costume bianco che a malapena riesce a contenere le sue curve, sopratutto per quanto riguarda il decollete come sempre esplosivo, che le è valso il soprannome in Italia di ‘mozzarellona’. In poche ore il post ha totalizzato quasi 60 mila mi piace, con tantissimi ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Javorcekova Lucia Javorcekova completamente nuda: i fan impazziscono Notizie.it Lucia Javorcekova, senza reggiseno: sguardo seducente e gambe chilometriche

Nuovo giro nuova corsa per la modella polacca Lucia Javorcekova, che negli ultimi giorni sta facendo letteralmente infiammare Instagram. La modella sa bene come mostrare tutte le proprie forme e come ...

Topless da paura, la foto di Lucia Javorcekova manda in delirio il web

“Dio è nei dettagli”. Questo il messaggio di Lucia Javorcekova a corredo della foto super sexy postata dalla modella slovacca su Instagram. La "mozzarellona" (così soprannominata in Italia per il suo ...

Nuovo giro nuova corsa per la modella polacca Lucia Javorcekova, che negli ultimi giorni sta facendo letteralmente infiammare Instagram. La modella sa bene come mostrare tutte le proprie forme e come ...“Dio è nei dettagli”. Questo il messaggio di Lucia Javorcekova a corredo della foto super sexy postata dalla modella slovacca su Instagram. La "mozzarellona" (così soprannominata in Italia per il suo ...