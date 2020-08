La piddina Pepe scuote l’universo deluchiano: “Io in campo anche per vincere le ipocrisie” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDepositate le liste, leggi qui, è già tempo di campagna elettorale. E Antonella Pepe, giovane candidata del Partito Democratico nel Sannio, parte subito all’attacco. Via facebook, infatti, arriva un primo affondo e il mirino è centrato – non bisogna neanche saper leggere più di tanto tra le righe – proprio su alcuni suoi ‘compagni di viaggio’ della coalizione – extralarge, per la verità – che sostiene Vincenzo De Luca. D’altronde, ne abbiamo già parlato in passato, è proprio all’interno del centrosinistra che la competizione si annuncia combattutissima. Inevitabile, considerato che nelle numerose civiche in campo hanno trovato spazio diversi esponenti del Pd sannita. E il Pd ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : piddina Pepe La piddina Pepe scuote l'universo deluchiano: “Io in campo anche per vincere le ipocrisie" anteprima24.it