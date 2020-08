John Travolta torna sui social dopo la morte della moglie: il ballo con Ella (Di sabato 22 agosto 2020) Il popolare attore John Travolta è tornato sui social dopo la morte dElla moglie Kelly Preston. L’attrice è morta il 12 luglio scorso all’età di 57 anni a causa di una forma tumorale al seno, contro cui ha combattuto strenuamente per due anni. I due erano sposati dal 1991 ed erano una delle coppie più … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

chetempochefa : 'Mia figlia Ella e io danziamo in memoria di mamma. Una delle cose preferite da Kelly, danzare con me.' - John Tra… - MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: 'Mia figlia Ella e io danziamo in memoria di mamma. Una delle cose preferite da Kelly, danzare con me.' - John Travolta… - bigina61 : RT @chetempochefa: 'Mia figlia Ella e io danziamo in memoria di mamma. Una delle cose preferite da Kelly, danzare con me.' - John Travolta… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: John Travolta aveva già previsto tutto...#Covid_19 #COVID19 #discotechechiuse - natnana83 : RT @chetempochefa: 'Mia figlia Ella e io danziamo in memoria di mamma. Una delle cose preferite da Kelly, danzare con me.' - John Travolta… -