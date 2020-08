In uscita con il marito su Cima Portule mette il piede in fallo: ferita 56enne (Di sabato 22 agosto 2020) Nel pomeriggio di sabato, poco dopo le 16, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un'escursionista che, messo male un piede, aveva riportato un probabile trauma alla ... Leggi su vicenzatoday

Inter : ?? | OCCASIONE 65' - #Lukaku in campo aperto si presenta a tu per tu con Bounou: il portiere del Siviglia respinge…

Ultime Notizie dalla rete : uscita con Pensioni, uscita a 62 anni ma con l’assegno tagliato: ecco i tempi e le categorie Il Mattino Zaniolo non ha il coronavirus, il tampone è negativo

La Roma ha tirato un sospiro di sollievo, Nicolò Zaniolo non ha il coronavirus. Il tampone ha dato esito negativo. La Roma era in apprensione perché Zaniolo aveva frequentato diversi calciatori risult ...

Virus, tensione tra le regioni. De Luca: «Pronto a chiudere». Stop di Bonaccini e Toti: «No a blocchi»

Il governatore della Campania si allarma per i nuovi casi di positività al Covid e ipotizza di poter richiudere la regione («Sono pronto a chiudere la Campania»). Il giorno dopo arrivano le repliche a ...

