Coronavirus: in Piemonte +41 casi positivi su oltre 3200 tamponi, +6 nel novarese (Di sabato 22 agosto 2020) Foto di repertorio Sono 32301, +41 rispetto a ieri , di cui 28 asintomatici, i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di ... Leggi su novaratoday

Dopo la brusca riduzione dei contagi annotata appena ieri (QUI), in una settimana decisamente “calda” (la seconda di seguito) sul fronte dell’avanzamento dell’epidemia, quest’oggi il consueto bolletti ...Tra i più alti di sempre il numero di tamponi: 77.674. Il Lazio registra un’impennata che non si vedeva da fine marzo. Zero decessi in Lombardia e calano i numeri in terapia intensiva. Sono 1071 i nuo ...