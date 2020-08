Calciomercato Napoli, Gennaro Gattuso parla con Sokratis Papastathopoulos in attesa di Gabriel (Di sabato 22 agosto 2020) Sembra che non ci siano state le visite mediche con l’Arsenal per Gabriel. Stando a quanto ha riferito Ciro Venerato sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli il Napoli non è pronto all’acquisto, non avendo venduto Kalidou Koulibaly. Il Lille sta rispettando l’accordo verbale con il club azzurro. Da capire le prossime mosse dell’entourage di Gabriel: potrebbe alzare le richieste d’ingaggio rispetto ad un mese fa oppure chiedere al Lille di accettare l’offerta dell’Arsenal. Al momento non sono arrivate comunicazioni e Gennaro Gattuso spera ancora nell’arrivo del difensore. Temendo un epilogo negativo, il Napoli pensa già a Sokratis Papastathopoulos, ex compagno di ... Leggi su calciomercato.napoli

