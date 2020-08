Andrea Bocelli, appello disperato del cantante e della moglie: “Aiutateci a ritrovarla” (Di sabato 22 agosto 2020) Ore di apprensione per un piccolo ma importante membro della famiglia di Andrea Bocelli. Il cantante, duramente criticato nelle scorse settimane per le sue frasi sul Coronavirus suonate come negazioniste, ha diffuso un appello per ritrovare la cagnolina, Pallina. Offerta anche una ricompensa per ritrovare l’amato cane. L’appello di Andrea Bocelli per la cagnolina Messe, spera, alle spalle le polemiche sulla partecipazione al convegno negazionista – o meglio “ritrattatista” dell’emergenza” – Andrea Bocelli si trova a diramare un disperato appello. Come si apprende dal suo profilo Instagram e Facebook, Bocelli e la ... Leggi su thesocialpost

MariaAdeleNari : RT @HuffPostItalia: 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - Carla12450515 : La Stampa: Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna”.… - LEBBY4EVER : RT @lazampa: Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna” @fulviocerutti @AndreaBocelli… - rubenslulli : RT @fulviocerutti: Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna” @lazampa @lastampa http… -