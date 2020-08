Tamponi in aeroporto a Linate: 'Test su base volontaria'. Ma un passeggero su due dice no (Di venerdì 21 agosto 2020) È partita oggi anche all'aeroporto di Linate l'attività di Tamponi per la diagnosi di Covid-19 sui passeggeri provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Dai 4 Paesi, considerati a rischio dall'... Leggi su leggo

fattoquotidiano : TAMPONI IN AEROPORTO Lombardia sempre più al disastro [di @ASparaciari] #edicola #21agosto - fattoquotidiano : Tamponi in aeroporto, Gallera: “Orio al Serio? Esami senza prenotazione a Seriate”. Ma l’ospedale lo smentisce: “Te… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - 8Maurizio : RT @bravimabasta: +++ REGIONE LOMBARDIA CHIARISCE: IN AEROPORTO TAMPONI SOLO AI LOMBARDI MA TUTTI GLI ALTRI POTRANNO ALLOGGIARE NELLE RSA +… - CorriereAlbaBra : Il Piemonte dà una mano alla Lombardia per eseguire i tamponi ai viaggiatori, molti dei quali cittadini piemontesi,… -