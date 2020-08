Siviglia-Inter: le formazioni ufficiali (Di venerdì 21 agosto 2020) Ad un’ora dalla finale di Europa League, ecco le formazioni ufficiali di Siviglia e Inter: Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, L. de Jong, Suso. All. Lopetegui Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

