Roma, drone sorvola la scalinata di Trinità de Monti: sequestrato (Di venerdì 21 agosto 2020) Ieri pomeriggio in piazza di Spagna una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il quotidiano servizio di controllo della piazza, è intervenuta per un drone che sorvolava la scalinata di Trinità dei Monti. Gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” hanno individuato il responsabile, un turista di nazionalità austriaca di 29 anni. Accompagnato presso gli uffici del Comando di via della Greca, l’uomo è stato denunciato per aver violato il divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro. Roma, drone sorvola la scalinata di Trinità de Monti: sequestrato su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma drone Roma, drone sequestrato dalla Polizia Locale a Trinità de Monti askanews Trinità de Monti, drone sequestrato da una pattuglia della Polizia Locale

Ieri pomeriggio 20 agosto 2020 in piazza di Spagna una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il quotidiano servizio di controllo della piazza, è intervenuta per un drone che sorvola ...

