Padre Bianchi ha disubbidito al Papa (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua la guerra tra il fondatore della comunità di Bose e il Vaticano. Padre Enzo Bianchi, già leader della corrente bergogliana della chiesa, ha disubbidito a un ordine del Papa. E a tre mesi dal decreto di allontanamento dal monastero del suo fondatore, è ancora tutto fermo. Bianchi avrebbe dovuto lasciare le celle del biellese dove vive da quindici anni a causa di "una situazione problematica per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità", assieme ad altri tre confratelli. Ma ha disatteso il volere di Papa Francesco. E anche se ha fatto sapere che la notizia è falsa e che non si trova più in comunità al Vaticano risulta il contrario. Padre Bianchi si trova tuttora nel suo "eremo", ... Leggi su iltempo

tempoweb : Padre Bianchi ha disubbidito a #PapaFrancesco Ecco cosa sta succedendo nella comunità di #Bose… - frasigno66 : RT @matteomatzuzzi: Il delegato pontificio, padre Cencini, smentisce Enzo Bianchi: “È ancora a Bose e non ha dato seguito alla promessa da… - Enrico_Bianchi : RT @DavideRosato2: La Boschi gioisce per l'ennesima archiviazione del padre per il fallimento dalla banca Etruria. Fin li ci può stare perc… - enricovik : RT @matteomatzuzzi: Il delegato pontificio, padre Cencini, smentisce Enzo Bianchi: “È ancora a Bose e non ha dato seguito alla promessa da… - FerrariSabato : @enzobianchi7 Il delegato pontificio, padre Cencini, smentisce Enzo Bianchi: “È ancora a Bose e non ha dato seguito… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Bianchi Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato” Il Fatto Quotidiano Enzo Bianchi, il delegato pontificio: “Non se ne è ancora andato”. Fondatore: “Io via da 3 mesi, in solitudine e non sono autonomo”

Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, a breve lascerà l’eremo dove vive da tre mesi per una nuova casa, possibilmente in campagna, dove andrà con due altri fratelli. Ma non c’è pace per l ...

Piccolo Gioele, il padre ha riconosciuto le scarpette

Il papà di Gioele, Daniele Mondello, ha riconosciuto, come quelle del figlio, le scarpette trovate tra le sterpaglie della collina di Caronia, presso il luogo dove sono stati individuati ieri i resti ...

Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, a breve lascerà l’eremo dove vive da tre mesi per una nuova casa, possibilmente in campagna, dove andrà con due altri fratelli. Ma non c’è pace per l ...Il papà di Gioele, Daniele Mondello, ha riconosciuto, come quelle del figlio, le scarpette trovate tra le sterpaglie della collina di Caronia, presso il luogo dove sono stati individuati ieri i resti ...