Maguire, che combini? Rissa con la polizia in Grecia: arrestato (Di venerdì 21 agosto 2020) Disavventura per il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Harry Maguire. Il centrale è stato protagonista in Grecia dove ha preso parte in prima persona ad una Rissa che lo ha visto coinvolto in scontri anche con la polizia.Maguire: Rissa e arrestocaption id="attachment 929929" align="alignnone" width="734" Maguire Manchester United (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal Guardian, il difensore del Manchester United è stato coinvolto in una Rissa a Mykonos con alcuni turisti inglesi e successivamente arrestato. Tra le accuse mosse nei confronti di Maguire anche l'aver opposto resistenza alle autorità dell'isola greca. Da quanto riportato, il Manchester United ... Leggi su itasportpress

