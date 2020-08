Lucca, sale sul parapetto di notte e cade dalle Mura (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha rischiato di morire per una rovinosa caduta dalle Mura urbane di Lucca nel cuore della notte. Protagonista della vicenda un turista vicentino di 20 anni che intorno alle 2.30 di notte è salito sul ... Leggi su lanazione

Broker_RE_IT : RUSTICO TIMO - CAMAIORE, TUSCANY - TRATTATIVA RISERVATA Caratteristico rustico con piscina in vendita sulle collin… - ParcoSanVito : Mancano ancora pochi giorni alla fine dei saldi nei nostri store... approfittane prima che sia troppo tardi! ? .… - Broker_RE_IT : APPARTAMENTO ORAZIO - VIAREGGIO, TUSCANY - € 750.000 Appartamento vista mare in vendita a Viareggio Sea view apartm… - Broker_RE_IT : ATTICO ROMA - LIDO DI CAMAIORE, TUSCANY - € 1.450.000 Lussuoso attico con terrazza vista mare in vendita a Lido di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca sale Lucca, sale sul parapetto di notte e cade dalle Mura LA NAZIONE Pistoia, nelle sale affrescate comunali la “Natura in crisi” di Paolo Pelosini

Sabato 22 agosto alle 17.30 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra Natura in crisi di Paolo Pelosini, a cura di Claudio Giorgetti. Si tratta del primo appuntamento nell’a ...

Sale sul parapetto di notte e cade dalle Mura

Lucca, 21 agosto 2020 - Ha rischiato di morire per una rovinosa caduta dalle Mura urbane di Lucca nel cuore della notte. Protagonista della vicenda un turista vicentino di 20 anni che intorno alle 2.3 ...

Sabato 22 agosto alle 17.30 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra Natura in crisi di Paolo Pelosini, a cura di Claudio Giorgetti. Si tratta del primo appuntamento nell’a ...Lucca, 21 agosto 2020 - Ha rischiato di morire per una rovinosa caduta dalle Mura urbane di Lucca nel cuore della notte. Protagonista della vicenda un turista vicentino di 20 anni che intorno alle 2.3 ...