La Spagna preoccupata per i contagi chiede aiuto agli influencer: “Fate vedere a chi vi segue i giusti comportamenti anti-Covid” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Ieri abbiamo diagnosticato 3.349 casi, ma ci sono stati notificati più casi, quelli reali sono più di 7 mila”. Così Fernando Simon, Direttore del Centro spagnolo di coordinamento per gli allarmi sanitari, ha parlato dell’ondata di coronavirus che sta colpendo la Spagna. Spingendosi fino a chiedere l’aiuto degli influencer per comunicare le giuste norme di comportamento sociale, al fine di contenere l’avanzata dei contagi. L'articolo La Spagna preoccupata per i contagi chiede aiuto agli influencer: “Fate vedere a chi vi segue i giusti comportamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

