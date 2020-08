Kingsley Coman, il grande ex: «PSG, vogliamo vincere» – VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Kingsley Coman ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il PSG Kinglsey Coman ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Queste le sue parole. «Sono cresciuto al Psg, ma ora sono con il Bayern. Ho lasciato Parigi sei anni fa. Penso che siano rimasti solo due giocatori che erano lì sei anni fa. Questa non è una partita tra me e il Psg, ma tra il Bayern Monaco e loro. vogliamo vincere e fare tutto ciò che è in nostro potere per prenderci la coppa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

