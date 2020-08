Inter-Siviglia, Lukaku a segno dopo cinque minuti: gol numero 34 in stagione, raggiunto Ronaldo (Di venerdì 21 agosto 2020) Inarrestabile Romelu Lukaku. Il centravanti belga dell’Inter ha infatti sbloccato dopo cinque minuti la finale di Europa League contro il Siviglia, mettendo così a segno il gol numero 34 della sua straordinaria stagione. Un gol pesantissimo anche a livello statistico, perchè con questo gol Lukaku raggiunge Ronaldo che alla sua prima stagione in nerazzurro realizzò proprio 34 reti. I due sono adesso appaiati in testa a questa speciale classifica dei gol in una singola stagione d’esordio con la maglia dell’Inter. Leggi su sportface

