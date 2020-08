In atto una strategia per diffondere fake news e colpire il Governo. Tutto per la campagna elettorale. Parla il massmediologo Klaus Davi: “La scuola è un tema che si presta a strumentalizzazioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Basta una semplice ipotesi sulla riapertura delle scuole, ancora tutta da vagliare, che immediatamente vengono lanciati inquietanti messaggi sugli alunni che a settembre verranno lasciati ancora a casa o su situazioni difficilissime che saranno costretti a subire negli istituti scolastici. Klaus Davi, da massmediologo ritiene che da settimane sia stata messa a punto una vera e proprio strategia della confusione? Mi sembra chiaro che la scuola sia un tema che si presta a strumentalizzazioni, considerando che coinvolge tante famiglie. Il vero problema però è che il dibattito sulla riapertura coincide quasi con la campagna elettorale, un momento in cui tutti i toni si alzano a dismisura e tutte le strumentalizzazioni ci sono ... Leggi su lanotiziagiornale

