Impennata di contagi in Francia: 4,700 casi di Covid-19 in un giorno (Di venerdì 21 agosto 2020) Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Francia è tornato a salire velocemente con 4,771 casi registrati solo nella giornata di giovedì 20 agosto, ovvero 1000 in più rispetto al giorno precedente. Nel frattempo, anche L’Italia, la Spagna e la Germania hanno registrato i numeri più alti da aprile o maggio. La maggior parte dei casi in Spagna sono stati registrati tra i giovani, mentre in Germania sono principalmente legati al rilassamento delle norme sul distanziamento sociale e il ritorno dei cittadini dall’estero. In Regno Unito, il Paese europeo con più decessi, sono stati invece riportati 1,182 casi nella giornata del 20 agosto. LEGGI ANCHE>L”occhio per occhio, dente per dente’ della ... Leggi su giornalettismo

