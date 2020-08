Gazzetta: Milik ha un accordo per 5 milioni a stagione, ma Pirlo vuole Dzeko (Di venerdì 21 agosto 2020) Con l’arrivo di Pirlo sulla panchina del Napoli sono ovviamente cambiare anche le strategie di mercato e le priorità. Se per Maurizio Sarri la prima scelta per l’attacco bianconero era Milik, per Pirlo è Dzeko, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Si potrebbe dunque ipotizzare che Milik andasse alla Roma per facilitare poi la cessione di Dzeko alla Juve, ma per adesso sono solo supposizioni, infatti l’attaccante polacco aspetta le mosse da Torino avendo già un accordo con la società di Agnelli per un contratto da 5 milioni a stagione. Ma intanto Paratici si sta muovendo per capire se la Roma sia disposta a cedere Dzeko ed è possibile dunque che ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Triangolo per @EdDzeko: la #Juve lo vuole, @arekmilik9 alla Roma può sbloccarlo - napolista : Gazzetta: #Milik ha un accordo per 5 milioni a stagione con la #Juve, ma #Pirlo vuole #Dzeko Cambia l’allenatore e… - DilectisG : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Milik sblocca il valzer delle punte: deve convincersi ad accettare la Roma - tuttonapoli : Gazzetta - Milik sblocca il valzer delle punte: deve convincersi ad accettare la Roma - forzaroma : Triangolo per #Dzeko. La Juve vuole Edin, #Milik può sbloccarlo #ASRoma -