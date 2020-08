"Game over". A Di Maio arriva un messaggino: quello che Salvini e Meloni aspettavano. Elezioni, la Caporetto del centrosinistra (Di venerdì 21 agosto 2020) "Game over". Luigi Di Maio ha ricevuto un messaggio Whatsapp dal Pd, e suona come un De Profundis per le regionali di settembre. A scriverlo è Matteo Ricci, il sindaco dem di Pesaro che sta tessendo la trama per un'alleanza elettorale nelle Marche che a questo punto sembra impossibile. Tra accuse e sospetti incrociati, infatti, il Movimento 5 Stelle per bocca del reggente Vito Crimi ha detto che non ci sono le condizioni per una intesa, stante anche il muro alzato dal candidato ufficiale dei grillini, Gian Mario Mercorelli, che ha accusato letteralmente i democratici di voler "comprare il voto" dei pentastellati. Di Maio, spiega Repubblica, rappresenta l'ala trattativista del Movimento e sta provando a trovare un accordo in extremis, consapevole che andare divisi alle ... Leggi su liberoquotidiano

