Dirt 5: svelati gli artisti che compongono la colonna sonora (Di venerdì 21 agosto 2020) Codemasters ha svelato tutti gli artisti che faranno parte della colonna sonora di Dirt 5, da Stormzy ai The Chemical Brothers passando per The Prodigy I simulatori di guida, si sa, hanno sempre puntato moltissimo sulla componente “Soundtrack”. E Codemasters, nelle scorse ore, ha offerto un assaggio della colonna sonora ufficiale del suo prossimo titolo. Dirt 5 arriverà in ottobre e conterrà più di 40 brani che abbracciano più generi e generazioni. Da superstar globali come i The Killers, The Prodigy e Chaka Khan, ad artisti britannici che irrompono sulla scena musicale come YUNGBLUD, Sea Girls e Broken Witt Rebels. Se siete curiosi dei brani scelti, potete iniziare ad ascoltare parte della musica con la ... Leggi su tuttotek

