Covid, sciacallaggio sui prezzi di ventilatori, camici e mascherine: l’Anac rivela i dati (Di venerdì 21 agosto 2020) Dalle visiere alle mascherine, fino ai camici e ai ventilatori. Fare sciacallaggio sui prezzi di queste dotazioni fondamentali per combattere il Covid è stato possibile. C’è un’indagine dell’Autorità Anticorruzione di cui dà notizia nel dettaglio la Stampa. Legnano e Lodi distano solo 70 chilometri. “Eppure sembrano pianeti diversi, quando acquistano camici a medici e infermieri. A Lodi li pagano 1,80 euro; a Legnano 7,90 euro. Una differenza del 399%. Non l’unica”. Inizia così l’articolo del quotidiano torinese che dà conto di come i prezzi siano stato gonfiati del 4250 per cento. “Le variazioni di prezzi in tutta italia oscillano tra ... Leggi su secoloditalia

Prezzi gonfiati del 4250 per cento, gli affari degli sciacalli del Covid La Stampa

Coronavirus, indagine dell’Anticorruzione sui prezzi gonfiati di camici, visiere e mascherine. Differenze tra il 300 e l’800 per cento

“L’indagine nasce dalla volontà di capire che cosa succede negli acquisti di emergenza. Varie segnalazioni ci dicevano di prezzi molto differenziati” spiega al quotidiano torinese Francesco Merloni, p ...

"L'indagine nasce dalla volontà di capire che cosa succede negli acquisti di emergenza. Varie segnalazioni ci dicevano di prezzi molto differenziati" spiega al quotidiano torinese Francesco Merloni, p ...